Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция заявила, что информация о попытке госпереворота и убийства президента Александра Лукашенко является провокацией спецслужб.

"Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В заявлении подчеркивается, что "Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов".

В субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России были задержаны двое граждан Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута за попытку госпереворота и убийства президента республики в своей стране. По данным спецслужб, они консультировались с представителями США и Польши, а для переворота выбрали день проведения парада в Минске на 9 мая.

В свою очередь председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ в субботу заявил, что организованная группа приступила к практической реализации замысла по устранению президента Александра Лукашенко, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. По его словам, в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.

В эфире ОНТ сообщили, что вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина". Они разработали четкий план действий, пошаговые инструкции, подобрали исполнителей.