ФСБ РФ опубликовала кадры наблюдения готовивших в Белоруссии переворот

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ России распространила кадры оперативного видеонаблюдения за подозреваемыми - белорусским адвокатом Юрием Зянковичем и политологом Александром Федутом, готовившими военный переворот в Белоруссии. Запись опубликована в Telegram-канале "Военный обозреватель".

На видео видно, как Зянкович спускается на эскалаторе в московском аэропорту. Также сотрудники службы засняли его диалог с Федутой. После этого ФСБ зафиксировала на видео кадры задержания подозреваемых в разных частях Москвы.

Ранее сообщалось, что задержанные по делу о государственном перевороте в Белоруссии дают признательные показания.

В субботу ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Задержанные Юрий Зянкович и Александр Федута, по данным спецслужб, планировали госпереворот "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов", а также "физическое устранение президента А.Лукашенко". Задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ. По словам начальника отдела СУ Комитета государственной безопасности Константина Бычека, задержанный адвокат Юрий Зянкович, имеющий двойное гражданство, был связан со спецслужбами США и пытался вербовать и подкупать белорусских военных и сотрудников правоохранительных органов.

Между тем белорусская оппозиция назвала заявления о попытке госпереворота и убийства президента Александра Лукашенко провокацией спецслужб.