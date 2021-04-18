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Чехия поднимет тему взрыва на складе в 2014 году на встрече глав МИД ЕС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил в воскресенье, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году ("дела Врбетице") на министерской встрече ЕС.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - написал он в твиттере.

Власти Чехии накануне сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также накануне вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Чехия Ян Гамачек

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