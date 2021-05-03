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В Сирии за пост президента будут бороться три человека

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд Сирии в понедельник утвердил три кандидатуры для участия в предстоящих выборах президента страны, сообщает агентство САНА.

Изначально документы для участия подали более 50 человек. Однако в итоге суд решил, что только трое из них поборются за пост главы государства.

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Речь идет о действующем президенте Башаре Асаде, бывшем министре Абдулле Саллуме Абдулле и Махмуде Марее. Последний - представитель разрешенных властями Сирии оппозиционных движений и не имеет отношения к находящимся в изгнании оппозиционерам, сторонники которых ведут вооруженную борьбу против Дамаска.

Кандидаты, чьи заявки суд отклонил, могут подать апелляции до 7 мая.

Западные СМИ отмечают, что, как ожидается, Асад без проблем добьется избрания на четвертый президентский срок.

Выборы президента в Сирии запланированы на 26 мая.

Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Действующий президент Башар Асад набрал более 88% голосов. Согласно конституции, глава государства может переизбраться на еще один семилетний срок.

Сирия

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