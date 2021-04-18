Глава МИД Германии призвал Россию оказать помощь Навальному

Советник президента США Салливан пригрозил последствиями в случае смерти оппозиционера

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас призывает Россию оказать немедленную "адекватную медицинскую помощь" оппозиционеру Алексею Навальному.

"Мы с большим беспокойством наблюдаем, что здоровье Алексея Навального становится все хуже", - сказал Маас изданию Bild.

По информации издания, требование оказать помощь Навальному было передано послу России в Германии Сергею Нечаеву в минувшую пятницу.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае смерти Навального для России "будут последствия".

"Мы сообщили российской стороне, что она несет ответственность за то, что происходит с Навальным, пока он находится под стражей. Они будут привлечены к ответственности международным сообществом", - сказал Салливан.

Он добавил, что озвучить конкретные меры он пока не готов, но заверил, что "последствия будут, если господин Навальный скончается".

В свою очередь Госдепартамент заявил, что "российские власти несут ответственность за благополучие Алексея Навального". "Мы призываем их немедленно предоставить ему доступ к необходимым медицинским процедурам в ответ на тревожные сообщения о том, что его здоровье ухудшается", - отмечается в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

В воскресенье несколько депутатов законодательных собраний России обратились к президенту России Владимиру Путину, заявив о необходимости допуска врачей и оказания срочной медицинской помощи Навальному.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что состояние Навального оценивается как удовлетворительное, ему оказывают необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.