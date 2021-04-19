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ПАСЕ 22 апреля обсудит ситуацию с Навальным

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 22 апреля на срочных дебатах обсудит ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным, сообщила пресс-служба бундестага.

Обсуждение пройдет на основании отчета французского депутата Жака Мера, который беседовал с Навальным еще до его отъезда из Берлина в Москву 17 января.

Другими темами обсуждения в ПАСЕ станут Турция и разработка европейских паспортов вакцинации.

Навального сразу по возвращении из Германии задержали в аэропорту "Шереметьево". Суд по требованию ГУФСИН Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С середине марта он находится в колонии в Покрове. В колонии он начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья и требовать, чтобы к нему пустили названных им врачей. 31 марта стало известно, что он объявил голодовку, добиваясь адекватного лечения.

Управление ФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщило, что его перевели в стационар для осужденных в другой колонии во Владимире.

Возвращение Навального

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Алексей Навальный в самолете
Жак Мер ПАСЕ Алексей Навальный ИК-2 Владимирская область ФСИН

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