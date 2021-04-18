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КГБ Белоруссии заявил о признательных показаниях заговорщиков

Один из задержанных, по данным спецслужбы, пытался вербовать и подкупать военных

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Задержанные по делу о государственном перевороте в Белоруссии дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ. "Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела", - сказал Бычек.

По его словам, задержанный адвокат Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство, был связан со спецслужбами США и пытался вербовать и подкупать белорусских военных и сотрудников правоохранительных органов, "готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти".

Бычек заявил, что КГБ "задокументированы встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых, в том числе ранее, была пресечена Комитетом госбезопасности". "Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - проинформировал представитель КГБ.

В субботу ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Задержанные Зянкович и Александр Федута, по данным спецслужб, планировали госпереворот "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов", а также "физическое устранение президента А.Лукашенко". Власть заговорщики намеревались передать "Комитету Национального примирения".

Между тем белорусская оппозиция заявила, что информация о попытке госпереворота и убийства Лукашенко - это провокация спецслужб.

Белоруссия

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