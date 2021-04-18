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Фигурантам дела о госперевороте в Белоруссии грозит до 12 лет тюрьмы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Фигурантам дела о государственном перевороте в Белоруссии грозит от 8 до 12 лет тюрьмы, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

По его словам, оперативно-разыскные мероприятия продолжались более шести месяцев. "Противоправная деятельность участников этой террористической группы документировалась нами на всех ее этапах", - сказал он.

Уголовное дело возбуждено по статье о заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК).

Ранее в воскресенье Бычек сообщил, задержанные дают признательные показания, а один из них - адвокат Юрий Зенкович - был связан со спецслужбами США и пытался вербовать и подкупать белорусских военных и сотрудников правоохранительных органов.

В субботу ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Задержанные Зянкович и Александр Федута, по данным спецслужб, планировали госпереворот "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов", а также "физическое устранение президента А.Лукашенко". Власть заговорщики намеревались передать "Комитету Национального примирения".

Между тем белорусская оппозиция заявила, что информация о попытке госпереворота и убийства Лукашенко - это провокация спецслужб.

Белоруссия

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