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Кузнецова в ближайшие часы вернёт из Сирии 34 российских ребёнка

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила о возвращении в ближайшее время в Россию очередной партии детей из Сирии.

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Пресс-служба Кузнецовой сообщила в воскресенье о том, что достигнута договоренность о передаче 34 российских детей, которые находятся на территории лагеря Аль-Холь.

"В городе Эль-Камышлы уполномоченному при Президенте России по правам ребёнка были переданы 34 ребёнка, гражданина РФ, и в ближайшие часы они будут возвращены на родину", - говорится в сообщении.

Также в лагере Рож обнаружены 12 российских детей. Помимо этого, будут взяты анализы ДНК у всех детей, которые предположительно являются гражданами Российской Федерации.

В нем отмечается, что вылет за детьми в Сирию стал первым в 2021 году "из-за непростой ситуации на территории лагерей беженцев, неоднократно приходилось переносить вылет". Детский омбудсмен уточнила, что другие российские дети, на которых уже оформлены необходимые документы, ещё остаются в приюте Дамаска, но за ними планируется вылет.

Всего в Россию с 2017 года с Ближнего Востока были возвращены 274 ребенка, из них 122 - из Ирака, 152 - из Сирии.

Анна Кузнецова Сирия РФ Эль-Камышлы

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