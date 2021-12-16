Девять российских детей вернули из Сирии в Россию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Из Сирии в Россию возвращены еще девять российских детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей плюс один - из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана", - говорится в сообщении пресс-службы Львовой-Беловой, распространенном в четверг.

Отмечается, что возраст детей - от шести до 17 лет, все они из Дагестана. "С аэродрома из отвезли на каретах "скорой помощи" в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на коронавирус, после карантина будут переданы родственникам", - сообщили в пресс-службе.

Накануне состоялась встреча детского омбудсмена с президентом Сирии Башаром Асадом. "Стороны выразили готовность и обсудили возможности продолжения работы по розыску и возвращению на родину российских детей, находящихся на территории Сирии, в приютах, а также лагерях беженцев, расположенных в Заевфратье, а также совместную работу по их реабилитации", - говорится в сообщении.

Львова-Белова поблагодарила президента Сирии и руководство страны за поддержку этой миссии. Также детский омбудсмен встретилась в Дамаске с супругой главы государства Асмой Асад, провела переговоры с главой МИД САР и ряд рабочих встреч, отметили в пресс-службе омбудсмена.

В четверг уполномоченный также провела переговоры с представителями администрации лагерей беженцев в Камышлы. Львова-Белова представила документы на детей, чьи родственники являются гражданами РФ. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся возвращения детей в Россию. Детского омбудсмена сопровождали сотрудники российского МИД, врачи и юристы, сообщили в пресс-службе.

В Россию с 2017 года с Ближнего Востока были возвращены 274 ребенка, из них 122 - из Ирака, 152 - из Сирии.