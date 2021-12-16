Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Девять российских детей вернули из Сирии в Россию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Из Сирии в Россию возвращены еще девять российских детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей плюс один - из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана", - говорится в сообщении пресс-службы Львовой-Беловой, распространенном в четверг.

Отмечается, что возраст детей - от шести до 17 лет, все они из Дагестана. "С аэродрома из отвезли на каретах "скорой помощи" в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на коронавирус, после карантина будут переданы родственникам", - сообщили в пресс-службе.

Накануне состоялась встреча детского омбудсмена с президентом Сирии Башаром Асадом. "Стороны выразили готовность и обсудили возможности продолжения работы по розыску и возвращению на родину российских детей, находящихся на территории Сирии, в приютах, а также лагерях беженцев, расположенных в Заевфратье, а также совместную работу по их реабилитации", - говорится в сообщении.

Львова-Белова поблагодарила президента Сирии и руководство страны за поддержку этой миссии. Также детский омбудсмен встретилась в Дамаске с супругой главы государства Асмой Асад, провела переговоры с главой МИД САР и ряд рабочих встреч, отметили в пресс-службе омбудсмена.

В четверг уполномоченный также провела переговоры с представителями администрации лагерей беженцев в Камышлы. Львова-Белова представила документы на детей, чьи родственники являются гражданами РФ. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся возвращения детей в Россию. Детского омбудсмена сопровождали сотрудники российского МИД, врачи и юристы, сообщили в пресс-службе.

В Россию с 2017 года с Ближнего Востока были возвращены 274 ребенка, из них 122 - из Ирака, 152 - из Сирии.

Россия Сирия

Новости по теме

Новости

Путин поручил подготовить предложения о доступе к обезличенным данным крупнейших компаний

Что произошло за день: четверг, 16 декабря

Пытавшийся скрыться водитель Kia сбил двух полицейских в Петербурге

Журфак МГУ назвал победителя конкурса "Стипендиат "Интерфакса-2022"

Ростовский облсуд объяснил тезис о российских военных в Донбассе

Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики

Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики

Синоптики предупредили россиян о скором резком похолодании

Синоптики предупредили россиян о скором резком похолодании
Пандемия коронавируса

Второе чтение законопроекта о QR-кодах пройдет не ранее, чем через месяц

В Думу внесен законопроект о единых правилах онлайн-голосования

Кокаиновый скандал

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });