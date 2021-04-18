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Макрон заявил, что применение "Спутника V" не ускорит вакцинацию в ЕС

Макрон заявил, что применение "Спутника V" не ускорит вакцинацию в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что использование вакцины "Спутник V" не решит вопроса ускорения вакцинации в Евросоюзе.

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"Я не думаю, что российская вакцина сегодня является решением в деле ускорения (вакцинации-ИФ), поскольку потребуется время как для того, чтобы получить разрешение европейского агентства, так и для того, чтобы производить такую вакцину на нашем континенте", - сообщил Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News.

На вопрос, будет ли он покупать российскую вакцину, Макрон отметил, что европейские органы здравоохранения пока не разрешили этого, поэтому вакцина не может быть использована во Франции.

Ранее глава южного французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявлял, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V" от COVID-19 в ожидании одобрения препарата европейскими службами здравоохранения. Глава французского региона отметил, что уведомил о своих действиях главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Россия обратилась в EMA (Европейское агентство лекарственных средств) 29 января для регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. 4 марта стало известно о начале процедуры экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия "Спутника V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Эммануэль Макрон Евросоюз Спутник V COVID-19 коронавирус ЕМА Франция

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