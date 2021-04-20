Италия сдвинула сроки производства "Спутника V" с июня на ноябрь

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Запуск производства российской вакцины "Спутник V" в Италии ожидается в ноябре. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров банка "Интеза" (займется финансированием производства), президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико в ходе визита в Томск во вторник.

"Уже подписан контракт на передачу технологий, завершается работа над контрактом по производству. Визит делегации Европейского медицинского агентства (ЕМА) дал позитивные результаты. Если все будет хорошо и до конца мая ЕМА даст положительное заключение, то тогда можно будет переходить к практической работе. В начале ноября – в худшем случае конце ноября – можно будет говорить о производстве "Спутника V" для Италии", - сказал Фаллико.

В конце марта Фаллико заявлял, что два предприятия на севере Италии готовы приступить к производству российской вакцины "Спутник V", оно может начаться в июне.