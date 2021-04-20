МИД Белоруссии заявил о готовности принять посла США в любое время

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Беларуси Владимир Макей выразил готовность проводить любые диалоги с послом США, однако при этом отмечает необходимость иметь четкую перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами.

"Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами. Мы заинтересованы в нормальных равноправных отношениях с США во всех сферах и областях", - заявил Макей в эфире телеканала ОНТ во вторник.

При этом он отметил неприемлемость определенных методов по оказанию давления на Беларусь. "Неважно от кого бы они не исходили, и здесь события последних дней действительно заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб", - сказал он.

По словам министра, данными вопросами будут заниматься "соответствующие структуры", и сам МИД также отреагирует "соответствующим образом" на эту возникшую ситуацию. В то же время Макей отметил готовность тщательно изучить все аспекты "для того, чтобы аргументированно и взвешенно дать соответствующую оценку".

Между тем, глава МИД выразил недоумение "что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то время как наши партнеры не дают четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь". "Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне. Мы тоже заинтересованы в восстановлении прямых контактов, мы считаем, что диалог это то, что крайне необходимо в любых ситуациях", - заявил он.

Макей напомнил, что для приезда в Беларусь любому гражданину требуется виза, и МИД хотел бы иметь полную ясность, в каком статусе посол США намерена работать в Беларуси. "Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это (приезжать - ИФ)", - сказал министр. "Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США", - заявил Макей.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Госдеп США утвердил Джули Фишер на должность посла США в Беларуси. Она должна была занять должность, остававшуюся вакантной с 2008 года. Конкретная дата прибытия Фишер в Минск не называлась.

Ранее Фишер являлась временным поверенным в делах США в РФ, курировала в Госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой, работала заместителем главы миссии США при НАТО, советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Несколькими месяцами позже в интервью Национальному общественному радио США Фишер заявила, что не может приехать в Беларусь из-за отсутствия у нее необходимой для этого визы. В то же время, находясь в Европе, она проводила встречи с экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской.