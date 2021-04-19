Главы МИД стран ЕС обсудят высылку дипломатов РФ из Чехии и ситуацию с Навальным

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания в понедельник обсудят тему высылки российских дипломатов из Чехии, ситуацию на границе России и Украины, а также состояние здоровья находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, чешский коллега нас проинформирует об этом. Продолжим обсуждение ситуации с господином Навальным, которая очень беспокоит", - сказал Боррель.

Он отметил, что теперь "ситуация ухудшилась еще сильнее", и ответственность за здоровье Навального лежит на российских властях.

"В-третьих, ситуация на украинской границе с развертыванием российских войск, с учениями. Это очень опасная ситуация, и мы призываем Россию отвести свои войска от границы Украины", - сказал Боррель.