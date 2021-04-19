Чехия рассекретит не все материалы "дела Врбетице"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, заявил, что не все документы о взрыве в Врбетице будут рассекречены сразу, чтобы в России не узнали все данные, которые у Чехии есть об этой операции. Об этом сообщает чешское радио.

Министр добавил, что общественность должна обладать достаточной информацией, чтобы убедиться в правильности реакции властей Чехии.

Премьер-министр Андрей Бабиш ранее пообещал, что эти данные рассекретят перед заседанием правительства Чехии 19 апреля.

17 апреля Бабиш заявил, что из Чехии будут высланы 18 российских дипломатов, которых Прага считает сотрудниками российской разведки, работающих под прикрытием. Российскую разведку заподозрили в причастности к организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

17 апреля вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова по подозрению в "тяжком преступлении". По данным полиции, в 2014 году они находились в Чехии с чужими паспортами.

Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов и запретила посольству нанимать российских граждан.

Петров (Мишкин) и Боширов (Анатолий Чепига) подозреваются в отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В октябре 2018 года "Чешское радио" со ссылкой на источник в разведслужбах страны сообщало, что Петров и Боширов следили за Скрипалем еще во время его поездки в Чехию в 2014 году.