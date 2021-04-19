Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Власти Чехии сочли неактуальным вопрос о закупке "Спутника V"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что в стране больше не ведутся дискуссии о необходимости покупки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, передает чешское радио.

Как сказал чиновник журналистам, в свете последних событий между Прагой и Москвой единственный вариант для Чехии теперь заключается в том, чтобы сфокусироваться на вакцинах, одобренных регулятором ЕС.

Власти Чехии в субботу, 17 апреля, сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Чехия Спутник V

Новости по теме

Новости

Украина объявила советника посольства РФ в Киеве персона нон грата

Украина объявила советника посольства РФ в Киеве персона нон грата

Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите

Эстония 25 апреля возобновит авиасообщение с Россией

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

Посольство Чехии в Москве не сможет принимать на работу граждан РФ

Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

МИД сообщил о более чем 500 российских военных в ЦАР

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');