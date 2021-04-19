Власти Чехии сочли неактуальным вопрос о закупке "Спутника V"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что в стране больше не ведутся дискуссии о необходимости покупки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, передает чешское радио.

Как сказал чиновник журналистам, в свете последних событий между Прагой и Москвой единственный вариант для Чехии теперь заключается в том, чтобы сфокусироваться на вакцинах, одобренных регулятором ЕС.

Власти Чехии в субботу, 17 апреля, сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".