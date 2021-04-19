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Что произошло за день: понедельник, 19 апреля

Вертолет на Марсе, Навальный в больнице, топ-клубы в своей футбольной лиге

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Навального перевели в больницу для осужденных. ФСИН заявляет, что оппозиционер в удовлетворительном состоянии, ему назначена витаминная терапия. Ситуацию вокруг Навального обсудит ПАСЕ, кроме того, ЕСПЧ в приоритетном порядке рассмотрит его жалобу на условия в колонии. Между тем в МВД РФ предостерегают от участия в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера, а Генпрокуратура напоминает, что за неудаление призывов к участию в незаконных акциях грозит ответственность.

- Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы". "Росатом" не сможет участвовать в тендере даже в качестве субподрядчика. В Праге также заявили, что дискуссии о покупке российской вакцины "Спутник V" стали неактуальными на фоне разгорающегося дипломатического скандала. В МИД РФ объявили, что посольство Чехии в Москве больше не сможет брать на работу российских граждан.

- В России за сутки выявлено 8,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В Москве за этот период зафиксировано 2279 случаев заболевания - это в два раза больше числа выздоровевших за 24 часа в столице. Анна Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России в настоящее время стабилизируется. В стране зафиксировали около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов, описываются и собственные мутации.

- Вертолет НАСА успешно совершил полет на Марсе. Впервые в истории ученым удалось провести контролируемый полет на другой планете. Пробный полет продлился около 20 секунд, высота составила около трех метров.

- ФАС возбудила дело против Google. Регулятор обвиняет компанию во внезaпной блокировке и удалении аккаунтов и контента пользователей YouTube.

- Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите. Он запланирован на 22-23 апреля и пройдет в формате видеоконференции. Президент США пригласил на саммит 40 мировых лидеров. Российский президент выступит в первый день.

- 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Такие топ-команды, как "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария", намерены начать сезон новой лиги уже в августе. Категорически против этой инициативы выступает УЕФА. Союз уже пригрозил, что футболисты, которые сыграют в Суперлиге, не смогут выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы. Позицию УЕФА разделяет и РФС.

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