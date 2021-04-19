В Киргизии хотят уволить главу Минздрава за лечение COVID-19 корешками

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Киргизии требуют отстранить от должности министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева, сообщившего о лечении больных коронавирусом ядовитым растением аконитом джунгарским (Aconitum soongaricum).

Представитель пресс-службы киргизского парламента сообщил "Интерфаксу", что члены комитета парламента по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению намерены направить в правительство предложение об отстранении министра от должности. Решение принято единогласно на заседании комитета в понедельник.

Глава Минздрава Киргизии Бейшеналиев во время брифинга 16 апреля сообщил, что киргизские врачи лечат больных коронавирусом очень ядовитым травянистым растением - "иссык-кульским корнем" или аконитом джунгарским.

"В стационарах, под наблюдением врачей, около 200 больных коронавирусом принимают "иссык-кульский корень". Мы даем его больным, которые переносят болезнь в легкой форме, никто из них не скончался", - заявил Бейшеналиев.

По его словам, в настоящее время в стране проходят клинические испытания препарата, который был разработан для лечения коронавируса. Бейшеналиев сообщил о планах зарегистрировать средство.

Он отметил, что лекарство необходимо принимать в горячем виде. "Если выпить его в холодном виде, то человек умрет через пять минут", - сказал он.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором говорится, что ВОЗ не располагает данными об эффективности применяемого в Киргизии Aconitum soongaricum.