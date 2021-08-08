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Киргизия возобновила применение вакцины AstraZeneca

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Киргизия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca после выявленных побочных проявлений у военнослужащих, сообщает в воскресенье Минздрав страны.

"Применение вакцины AstraZeneca по республике будет возобновлено с 9 августа. Все зарегистрированные побочные проявления после иммунизации носят несерьезный характер, они присущи при вакцинации и походят в течение 12-24 часов", - сообщили в Минздраве.

По данным медиков, состояние 56 военнослужащих воинской части села Ала-Бука Джалал-Абадской области, находящихся под медицинским наблюдением с 5 августа, удовлетворительное.

"Военнослужащие направлены для дальнейшего наблюдения в медицинскую часть. Клинические симптомы, характерные после введения вакцин (гипертермия выше 39 градусов, головная боль), оценены, как ответная реакция организма на введение вакцины. Причины связаны с тревожным состоянием (страхом, беспокойством) молодых людей", - отметили в Минздраве.

6 августа Минздрав Киргизии приостановил использование вакцины AstraZeneca серии ABX 3117 из-за выявленных побочных проявлений.

Хроника 09 января 2020 года – 08 августа 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Киргизия

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