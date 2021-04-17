Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:04Заразились
на 17.04В России 4 693 469+9 321В мире 139 931 461+854 855

В Киргизии пациентов с COVID-19 начали лечить ядовитым растением

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Киргизские врачи лечат больных корнавирусом "иссык-кульским корнем", или аконитом джунгарским (Aconitum soongaricum) - очень ядовитым травянистым растением.

"В стационарах под наблюдением врачей около 200 больных коронавирусом принимают "иссык-кульский корень". Мы даем его больным, которые переносят болезнь в легкой форме, никто из них не скончался", - сообщил глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в стране проходят клинические испытания препарата, который был разработан для лечения коронавируса. "Препарат проходит третью стадию клинических испытаний. Как только станет известно о пользе препарата, мы намерены его зарегистрировать", - отметил министр.

Бейшеналиев сообщил, что лекарство необходимо принимать в горячем виде. "Если выпить его в холодном виде, то человек умрет через пять минут", - сказал он.

Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения распространила в пятницу заявление, в котором говорится, что ВОЗ не располагает данными об эффективности применяемого в Киргизии Aconitum soongaricum.

"Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением", - говорится в заявлении.

Киргизия коронавирус

Новости

Задержанного ранее украинского консула в Петербурге освободили

Помпео уличили в сотне обращений к подчиненным по личным делам

Экипаж "Союза МС-17" покинул спускаемый аппарат после приземления

Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю

В Госдепе сочли ответные санкции РФ эскалацией

SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну

Россия денонсирует отношения с США до паритета. Обобщение

Россия денонсирует отношения с США до паритета. Обобщение

Рауль Кастро объявил об уходе с поста руководителя Компартии Кубы

СМИ сообщили о скором уходе Рауля Кастро с поста лидера Компартии Кубы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');