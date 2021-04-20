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Киев отметил конструктивную рабочую атмосферу на переговорах по Донбассу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Политические советники "нормандской четверки" обсудили в формате видеоконференции имплементацию "франко-немецких кластеров" по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резников.

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла про кластеры, соответственно, как видение возможности реализации Минских соглашений, и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", - рассказал Резников.

Атмосферу на прошедших переговорах он оценил как рабочую и конструктивную.

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников Нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций. Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников - представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", - добавил он.

В фейсбуке украинской делегации в ТКГ сообщили, что на прошедших переговорах "все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Отмечается, что в ходе заседания прозвучало предложение провести следующую встречу политических советников на линии разграничения "с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях".

Соответствующие решения, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в рабочей подгруппе по безопасности ТКГ, ее заседание запланировано на 10:00 вторника.

Ранее источник "Интерфакса", близкий к переговорам, заявил, что встреча завершилась безрезультатно.

Украина Донбасс ТКГ Алексей Резников

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