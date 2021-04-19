Переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки" не принесли результата

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Политические советники лидеров стран "Нормандской четверки" на видеоконференции в понедельник затронули лишь вопрос соблюдения перемирия на линии соприкосновения в Донбассе, но конкретных договоренностей не достигли.

Как сообщил источник, близкий к переговорам, по инициативе российской стороны в первую очередь был обсужден раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования участники не приступили.

"Конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины. Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня - в стиле, как было сказано (замглавы администрации президента РФ Дмитрием - ИФ) Козаком на переговорах, "мы за все хорошее и против всего плохого". В результате более чем 3-х часовые переговоры закончились безрезультатно", - сказал источник.

По его словам, "позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений на Донбассе по обе линии фронта".

На вторник, 20 апреля, по инициативе Донецка (в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля 2021 года) созвано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности.

"Исходя из позиции Украины в ходе сегодняшнего заседания "нормандского формата", вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы", - сказал источник.