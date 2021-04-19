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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:50Заразились
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Глава ВОЗ счел возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что уже в ближайшем будущем получится сдерживать пандемию коронавируса COVID-19.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил на брифинге руководитель ВОЗ.

В то же время он выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 среди людей 25-59 лет во всем мире.

Ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов отметила рост числа зараженных коронавирусом во всех возрастных группах, в которых раньше не наблюдались высокие показатели. По ее словам, в некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Она считает, что причиной тому стали социальные контакты.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено более 141 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали уже более 3 млн человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Коронавирус

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