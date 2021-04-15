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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
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Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что считает нужным уже сейчас готовиться к следующей пандемии, с которой столкнется человечество.

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать.

В декабре Байден в прямом эфире получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Своим примером он хотел убедить американцев в безопасности вакцины.

Джо Байден

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