Американский посол в РФ Салливан отправится в США на этой неделе

СМИ ранее сообщили об отказе посла уезжать из России, несмотря на рекомендацию Кремля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американский посол в РФ Джон Салливан вернется в США на этой неделе, сообщает Axios со ссылкой на Госдеп.

"Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать служить на своем посту бессрочно", - сказал представитель Госдепа, отметив, что посол "вернется в Москву в ближайшие недели".

Ранее Axios сообщал, что посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы сделать это.

По данным издания, Салливан был вызван на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена, но посол продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, что, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Ушаков предложил Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации".