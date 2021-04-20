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Посол США не намерен покидать РФ, несмотря на "рекомендации" Москвы

Посол США не намерен покидать РФ, несмотря на "рекомендации" Москвы
Джон Салливан
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну, несмотря на соответствующие "рекомендации" Москвы, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Издание напоминает, что Салливан был вызван на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента США Джо Байдена. Это произошло на фоне объявления Россией ответных санкций в отношении Вашингтона, включающих высылку десяти американских дипломатов. Салливана среди них не было, но ему было "рекомендовано" отправиться на консультацию в Вашингтон.

По словам источников Axios, несмотря на эти рекомендации, посол продолжил свою работу в Москве и не намерен покидать Россию, пока его не заставят.

Новый обмен санкциями США и РФ

Минфин США в четверг объявил о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний за "злонамеренную деятельность" России - за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Также из США высылают десять российских дипломатов. Кроме того, Минфин США ввел новые санкции в отношении российского госдолга.

В ответ в пятницу Россия закрыла въезд восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам, запретила нанимать на работу в дипмиссию США граждан РФ и третьих стран, а также объявила о намерении денонсировать соглашение с США, регулирующее передвижения дипломатов в стране пребывания.

США Россия Джон Салливан

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