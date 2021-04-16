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Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Посла США в Москве Джона Салливана в пятницу 16 апреля пригласили в администрацию президента, и помощник президента Юрий Ушаков изложил ему ответные меры России на последние санкции США, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

15 апреля администрация США ввела санкции в отношении 15 российских граждан и 25 организаций в ответ на проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Также под санкции попали шесть российских технологических компаний. Из Вашингтона было решено выслать десять российских дипломатов. Кроме того, были введены новые санкции в отношении российского госдолга.

После этого в российском МИД заявили, что ответ на эти действия будет неотвратимым и решительным. Американского посла в тот же день вызвали на Смоленскую площадь на "тяжелый разговор".

Перед этим Салливана приглашали к Ушакову в среду, 14 апреля. В российском МИД уточнили, что дипломата в Кремле предупредили, что если будут введены антироссийские санкции, на них последует ответ.

Российский посол Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона для консультаций в середине марта, в России он находится с 21 марта, дата его возвращения еще не определена, это решит Путин.

Юрий Ушаков США Джон Салливан МИД Кремль Дмитрий Песков

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