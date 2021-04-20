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Посла РФ в Праге вызовут в МИД Чехии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Праге объявили, что решили вызвать в МИД российского посла, сообщает агентство Bloomberg. В сообщении агентства говорится, что чешское правительство вызвало российского посла на фоне сложных дипотношений.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чехия пошла на такой шаг, так как, по версии властей этой страны, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Власти Чехии объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персона нон грата.

Чехия Прага

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