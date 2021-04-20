Чехия может потребовать от РФ компенсацию ущерба от взрыва склада боеприпасов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключил, что Прага может потребовать от РФ компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, сообщает Associated Press.

Чешское радио отмечает, что этот ущерб составил десятки миллионов евро.

Власти Чехии 17 апреля объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Также чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге полагают, что они причастны к данному делу. Чешские следователи подтвердили, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.