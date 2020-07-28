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Экс-премьер Малайзии осужден на 12 лет за мошенничество

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака во вторник приговорили к 12 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве с суверенным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), сообщает сингапурская газета The Straits Times.

По данным издания, суд также оштрафовал Разака более чем на $49 млн за злоупотребление властью.

Экс-премьер заявил, что подаст апелляцию на приговор в Федеральный суд высшей инстанции.

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Ранее во вторник Разака признали виновным в рамках первого из пяти судебных процессов, связанного с мошенничеством с суверенным фондом 1MDB, на сумму $9,9 млн. В рамках этого процесса экс-премьер признан виновным по семи пунктам: по одному факту превышения полномочий, трем фактам преступного злоупотребления доверием и трем фактам отмывания денег.

В рамках всех пяти процессов в отношении Наджиба Разака выдвинуты 42 обвинения по фактам коррупции, превышения полномочий и отмывания денег при участии фонда 1MDB, в котором он занимал пост председателя консультативного совета.

Власти США полагают, что всего из этого фонда были растрачены более $4,5 млрд, на эти средства покупались яхты, предметы искусства и люксовая недвижимость.

Сам бывший премьер отрицает обвинения, говоря, что не знал об этих незаконных операциях.

Раскрытие этих афер сыграло значительную роль в поражении коалиции, которую на протяжении длительного времени возглавлял Разак, на выборах 2018 года.

Малайзия Наджиб Разак

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