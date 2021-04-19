ЕСПЧ в приоритетном порядке рассмотрит жалобу Навального на условия в колонии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на условия его содержания в колонии.

"Суд постановил предоставить этому делу приоритет в соответствии с Правилом 41 Регламента Суда (очередность рассмотрения дел - ИФ), одновременно применив правило 39 от 16 февраля 2021 года (освободить Навального в связи с характером и степенью риска для его жизни - ИФ)", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Кроме того, ЕСПЧ поставил к правительству РФ несколько вопросов. " С учетом утверждений заявителя, совместимо ли его содержание под стражей с его правом на жизнь, предусмотренным статьей 2 Конвенции?", - один из вопросов, заданных правительству.

Ответы на поставленные вопросы правительство должно предоставить до 12 июля 2021 года, отмечается в документе.

Ранее защита Навального обратилась в ЕСПЧ в связи с условиями его содержания в колонии.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.

Как ранее в понедельник сообщили в региональном управлении ФСИН, Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание.

"В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении УФСИН.