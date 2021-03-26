Блинкен ожидает от Турции решений по проблеме С-400

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ждёт от Анкары шагов по решению спорных вопросов, в частности, по поставленным в Турцию из России ЗРС С-400.

"Я думаю, в наших интересах - продолжать активно работать с Турцией, не закрывая при этом глаза на разногласия. Мы напрямую контактируем с Анкарой, у нас - открытые, прямые разговоры", - заявил он в интервью Euronews. Текст интервью распространил в пятницу Госдеп.

"Я надеюсь, что Турция примет шаги по решению существующих проблем. К примеру, речь идёт о проблемах, которые наш альянс (НАТО - ИФ) получил из-за С-400", - добавил Блинкен.

Ранее на этой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не собирается отказываться от закупленных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, но готова обсуждать с США будущие закупки вооружений.

В декабре прошлого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

В свою очередь Майк Помпео, занимавший в прежней администрации США пост госсекретаря, заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркивал, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.