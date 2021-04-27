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Американские и британские десантники проведут учения в Эстонии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. американских и британских десантников, а также 250 эстонских военнослужащих проведут на будущей неделе в Эстонии учения Swift Response.

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В Эстонии в ночь на 6 мая запланирована десантная операция в Нурмсе (Nurmse). Десять транспортных самолетов прибудут в страну прямо из США и после высадки десанта заправятся на авиабазе Эмари (Amari), сообщило во вторник Эстонское телевидение. В учениях будут участвовать десятки американских, британских и польских самолетов. Некоторые прилетят на этой неделе. В Эмари будут размещены и около 30 боевых вертолетов.

Перед эстонскими военнослужащими поставлены две основные задачи.

"Прежде всего, они должны будут провести имитацию контратаки. Кроме того, в операцию будут включены и наши десантники. Они будут выполнять свои задачи, проводить спецоперации или же координировать огневые действия", - рассказал планировщик главного штаба Сил обороны подполковник Эрки Рооснурм (Erkki Roosnurm).

Учения Swift Response являются частью серии учений US Defender Europe 2021 стоимостью 150 млн долларов, которые охватывают 26 стран. Участвуют 30 тыс. военнослужащих.

17 мая начнутся крупнейшие ежегодные учения Сил обороны Эстонии "Весенний шторм".

США Великобритания Эстония Эмари US Defender Europe 2021

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