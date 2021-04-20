WSJ нашла еще больше военных самолетов РФ на границе с Украиной

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, нежели считали до сих пор на Западе, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником.

Издание, ознакомившееся с фотографиями, пишет, что на снимках видны самолеты Су-30 на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. "Самолетов, которые видны на снимках от 16 апреля, в конце марта там не было", - говорится в статье.

Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24. Издание утверждает, что к Украине были переброшены, среди прочего, российские ударные вертолеты, разведывательные беспилотники.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Объяснения России

13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки Вооруженных сил на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ. Соединениями в Вооруженных силах РФ называют бригады и дивизии.

Российские военные сообщали о переброске на учения в Крым с Северного Кавказа соединений 58-й общевойсковой армии, а также о перебазировании более 50 самолетов.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб.

20 апреля Черноморский флот сообщил о маневрах с участием более 20 кораблей и авиации.

В Черное море пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов, а также три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии.

В МИД РФ призвали призывает не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают.

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