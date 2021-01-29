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В МВД Белоруссии опровергли информацию о "бегстве личного состава"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел Белоруссии назвали фейком данные о якобы бегстве сотрудников из ведомства и заявили, что укомплектованность даже выросла по сравнению с 2019 годом, "несмотря на серьезное негативное информационное воздействие, существенно возросшие нагрузки на сотрудников".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

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"Инсинуации о повальном бегстве личного состава из органов внутренних дел и внутренних войск остались на уровне фейков. Факты говорят об обратном. Укомплектованность личным составом увеличилась по сравнению с 2019 годом", - сказал замминистра внутренних дел Сергей Хоменко на заседании коллегии МВД в пятницу в Минске.

Также, по его словам, в 2020 году "существенно снизилось количество допущенных сотрудниками нарушений дисциплины и законности".

В МВД заявили, что ни один из фактов информационного давления, угроз, оскорблений, клеветы в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, незаконного распространения в СМИ личных данных не останется без внимания. Ряд служб уже предпринимает дополнительные меры по "защите чести и достоинства" силовиков и их семей, для "обеспечения принципа неотвратимости наказания", подчеркнули в ведомстве.

Протесты в Минске

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Белоруссия МВД Белоруссии Сергей Хоменко

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