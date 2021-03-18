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Лукашенко призвал "вырезать каленым железом" разглашение персданных силовиков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Разглашение персональных данных силовиков и чиновников "должно вырезаться каленым железом", потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг.

"Вот эти вбросы в интернет – персональные данные, угрозы семьям, детям – это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом", - заявил Лукашенко. Он поинтересовался у участников совещания, что еще необходимо, чтобы граждане страны могли спокойно жить и работать, а госслужащие, военные – выполнять свой долг. Президента цитирует его пресс-служба.

На совещании обсуждается совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

"Люди должны знать эти изменения законов, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов", - заявил Лукашенко.

Он поинтересовался также, какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Кроме того, он поинтересовался, что сделано для наведения порядка в адвокатуре: "Основная задача этого правового института – защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон?"

"Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват – отвечай, не виноват – иди работай", - уточнил он.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко в начале совещания отметил, что в Белоруссии провели масштабный пересмотр законодательства. Правовые нормы изучались в преломлении как на события послевыборного периода, так и на необходимость предупреждения новых возможных форм деструктивной активности. Эта работа велась по нескольким направлениям. На площадках Администрации президента и государственного секретариата Совета безопасности были созданы две рабочие группы. Первая занималась совершенствованием кодекса по вопросам уголовной ответственности, вторая координировала деятельность по корректировке законодательства в сфере общественной безопасности.

Белоруссия Александр Лукашенко

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