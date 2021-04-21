В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Чехии в ночь на среду в ходе масштабного рейда задержали не менее пяти человек, которые, предположительно, сотрудничали с российскими разведывательными службами, передает чешское радио со ссылкой на Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

Задержанные являются гражданами Чехии. По данным издания Aktualne и чешского радио, этих людей, в частности, подозревают в том, что они в свое время ездили на Украину и принимали там участие в боевых действиях на стороне противостоявших Киеву ополченцев, либо занимались организацией или подготовкой подобных поездок.

Также согласно информации издания, задержанные поддерживали контакты с сотрудниками российских разведслужб. Имена подозреваемых не разглашаются.

В Национальном центре по борьбе с организованной преступностью отказались более подробно комментировать чешским журналистам эту информацию, сославшись на то, что речь идет об уголовном деле, предоставлять информацию по которому имеет право только прокуратура.

Полиция Чехии подчеркнула, что эти задержания не имеют отношения к "делу Врбетице", из-за которого в последние дни ухудшились отношения Праги и Москвы.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их мнению, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

В понедельник также стало известно, что власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне этого политического скандала.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.