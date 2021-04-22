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МИД РФ счел, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Москвой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Чехия встала на путь разрушения двусторонних отношений с Россией, заявили в МИД РФ.

"Прага встала на путь разрушения отношений, ответ не заставит себя ждать", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.

По словам дипломата, "мы ответим на те действия, которые будут в наш адрес". "Они (страны ЕС - ИФ) каждый день друг друга к чему-то призывают, дошли в этой абсурдной логике до предела, до неуважения к собственным гражданам", - отметила Захарова.

Она сказала: "настолько не уважать мнение собственных граждан, которые выступают за взаимодействие и сотрудничество, выступать против интересов собственных граждан, которые заинтересованы в решении собственных проблем, в том числе с привлечением международного сотрудничества, в том числе и с Россией, и настолько игнорировать потребности собственных народов, - я считаю, это уже предел, дальше двигаться некуда".

По мнению Захаровой, "они в этой оголтелой русофобии и застряли".

Ранее в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что посольство России в Праге обязано сократить количество своего персонала до конца весны. По его словам, число сотрудников в российском посольстве в Чехии должно сравняться с количеством специалистов в чешском посольстве в Москве.

Ранее в апреле Прага и Москва обменялись высылкой дипломатов.

Мария Захарова МИД РФ Чехия

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