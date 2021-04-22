СК Армении задержал мэра Мегри по обвинению в хулиганстве

Мхитар Закарян участвовал в акциях протеста против премьера Армении Никола Пашиняна

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении задержал мэра города Мегри Сюникской области Мхитара Закаряна по обвинению в хулиганстве во время акций протеста 21 апреля. Митинг проходил в знак протеста против приезда премьера Армении Никола Пашиняна в область.

После задержания мэра в четверг протестующие собрались перед зданием Следственного комитета в его поддержку.

Бывший губернатор области, руководитель оппозиционной партии "Возрожденная Армения" Ваге Акопян назвал обвинение нелепым и политически мотивированным. По его словам, таким образом власти пытаются сломить оппозицию.



Пашинян распорядился привлечь к ответственности виновных в беспорядках после того, как в среду во время его поездки в город произошла драка между охраной и жителями Мегри. Пытавшегося прогуляться по Мегри Пашиняна сопровождали более сотни человек, которые выкрикивали оскорбления в его адрес. Протестующие также не дали премьеру попасть в город Каджаран и помешали ему посетить могилы погибших в карабахском конфликте на городском кладбище Капана.

Город Мегри расположен на границе Армении с Ираном. Предполагается, что через этот город будет проложен железнодорожный коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, которой управляет Баку.