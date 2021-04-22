Оппозиция Армении считает, что отстранение Пашиняна установит в стране стабильность

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отстранение от власти действующего в Армении режима позволить установить в стране стабильность, заявляет армянская оппозиционная партия "Отечество".

"Строго осуждаем пытки и незаконные задержания, требуем немедленного освобождения незаконно задержанных лиц. Вновь подтверждаем, что лишь немедленное отстранение действующего режима от власти позволит установить в стране стабильность и мир", - отмечается в заявлении партии под руководством экс-директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна.

"Визит в Сюникскую область лица, занимающего должность премьер-министра Армении, был спланированной провокацией, преследующей цель изменить внутриполитическую повестку", - следует из заявления.

В политической силе считают, что премьер Армении нарушил установившуюся в стране "относительную стабильность" и "несет полную ответственность за происходящие и будущие события".

Внутриполитическая обстановка в Армении вновь обострилась после визита премьера Армении Никола Пашиняна в приграничную с Азербайджаном и Ираном Сюникскую область. В среду жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда Пашиняна. Между жителями города Мегри и охраной премьера произошла драка. Из-за акций протеста Пашинян не смог посетить город Каджаран и вернулся в Капан.

На совещании в областной администрации в городе Капан Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в беспорядках во время акций протеста против его приезда.

Вечером в четверг у здания генпрокуратуры произошли столкновения между участниками акции протеста оппозиции в поддержку задержанных глав городских общин Сюникской области и полицией. 14 демонстрантов были задержаны.

Между тем, омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, указав на ряд противоправных действий со стороны правоохранительных органов.

Находящаяся на юге Армении Сюникская область на западе граничит с Нахичеванской автономной республикой, на востоке - с Азербайджаном. Предполагается, что через эту область, в частности, город Мегри, будет проложен так называемый "Мегринский коридор", связывающий по железной дороге Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой и Турцией.

Участники акции протеста перед зданием генпрокуратуры в четверг заявляли о связи задержаний и "политических репрессий" в Сюникской области с угрозой "ее сдачи Азербайджану и Турции".