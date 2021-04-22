МИД РФ потребовал сократить численность сотрудников посольства Чехии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия в связи с последними действиями Праги требует от чешской стороны сократить количество сотрудников посольства Чехии в Москве, оставляет право на дальнейшие шаги, заявили в МИД РФ.

Как сообщили на Смоленской площади, в четверг в МИД России был вызван посол Чехии Витезлав Пивонька, ему был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в стране.

"В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Послу указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем", - отметили в МИД РФ.

18 апреля Пивонька уже вызывался в МИД России, ему было объявлено об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. 19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявило 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Накануне глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что власти страны обратились к России с просьбой разрешить высланным чешским дипломатам вернуться в Москву. Чешская сторона отметила, что если Москва не согласится на это предложение, из Праги могут быть высланы и другие российские дипломаты.

На Смоленской площади, комментируя эти высказывания, предупредили Прагу о недопустимости вести разговор с Россией в ультимативном ключе и сообщили, что в четверг "разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России".

В четверг стало известно, что Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве, соответствующее заявление сделал глава МИД республики.

Согласно чешским СМИ, после отъезда высланных дипломатов посольства Чехии в Москве там остались 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек, занимающихся административными и техническими вопросами. В посольстве России в Праге в настоящее время работают 27 дипломатов и 67 сотрудников, выполняющих технические функции.

В Чехии также работают два российских генконсульства.