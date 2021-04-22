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Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства
Фото: CTK/TАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посольство России в Праге должно сократить количество своего персонала до конца весны, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

"Посольство РФ должно сократить штат до конца мая", - приводит агентство Bloomberg слова министра.

Кулганек также сообщил, что Чехия решила уравнять число сотрудников в посольстве России до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - приводит его слова чешский информационный портал Seznam Zpravy.

По словам министра, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".

Накануне Кулганек заявил, что РФ до полудня четверга должна была обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов.

По его словам, в случае, если дипломаты не смогут вернуться в Москву до указанного срока, будет принято решение о сокращении штата посольства России в Праге, чтобы он соответствовал нынешнему штату в посольстве Чехии.

Дипломатический скандал между Москвой и Прагой

Согласно чешским СМИ, после отъезда высланных дипломатов посольства Чехии в Москве там осталось 24 человека: пять дипломатов и 19 сотрудников, занимающихся административными и техническими вопросами. В свою очередь в посольстве России в Праге в настоящее время работают 27 дипломатов и еще 67 сотрудников, выполняющих технические функции, отмечается в сообщениях. Помимо этого, в Чехии работают два российских консульства.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в стране в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Якуб Кулганек Чехия Прага МИД Чехии

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