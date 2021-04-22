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В МИД РФ предупредили об опасности поддержки Евросоюзом Праги

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Линия Евросоюза на поддержку Чехии опасна, в Москве исходят из того, что Брюссель отдает себе отчет о ее последствиях, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безоглядная поддержка Евросоюзом откровенно политизированных действий Праги весьма опасна, поскольку подпитывает уверенность в безнаказанности, создает ложное ощущение вседозволенности. Исходим из того, что в Евросоюзе отдают отчет последствиям такой линии. Разговаривать с позиции силы, использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому", - говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Так Захарова прокомментировала заявления Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в поддержку действий Чехии в отношении российских дипломатов.

"Расцениваем данную риторику как продолжение недружественной политики со стороны Европейского союза в отношении нашей страны. Вместо того, чтобы детально разобраться в причинах произошедшего 7 лет назад инцидента на территории Чешской Республики, ЕС по сути присоединяется к голословным обвинениям чешских властей", - подчеркнула российский дипломат.

"Это очередное доказательство того, что пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину. Как и в случае с происходящим на Украине, в ЕС не в состоянии объективно оценить ситуацию", - сказала она.

Захарова добавила: "Хотели бы еще раз подчеркнуть: никаких "подрывных действий" наша страна на территории Европейского союза, да и в мире в целом, не вела и не ведет. Напротив, мы выступали и выступаем за поддержание безопасности и стабильности на общем для России и стран ЕС европейском континенте. Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество".

Обострение отношений России и Чехии

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов, которых они считают сотрудниками разведки под дипломатическим прикрытием. По версии Праги, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

В четверг, 22 апреля, глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Министр пояснил, что эта мера позволит перейти к "строгому паритету" в том, что касается численности персонала в посольствах Чехии и России.

Мария Захарова МИД РФ Чехия ЕС Жозеп Боррель

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