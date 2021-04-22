В США сочли достойными идеи Путина по вопросам климата

Они могли бы стать предметом сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявил Джон Керри

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин изложил достойные идеи на климатическом саммите, США могли бы рассмотреть их для перспективы совместного сотрудничества, заявил в четверг специальный посланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри.

"Я послушал сегодня президента Путина, он выступил довольно рационально, он изложил достойные, стОящие мысли, на которые мы могли бы ориентироваться в совместном сотрудничестве, и он сказал об этой возможности", - сказал Керри, выступая в Белом доме.

Он отметил, что "экономика России отличается от экономики США". По словам Керри, "она базируется на газе", что представляет трудности для ее развития.

"Будем надеяться, что будет возможность для того, чтобы обсудить это. Посмотрим, сможем ли мы найти точки соприкосновения", - сказал Керри.