Грета Тунберг призвала страны отказаться от ископаемого топлива

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала правительства стран отказаться от ископаемого топлива, выступая на видеоконференции в комитете Палаты представителей Конгресса США в рамках саммита по климату.

"Сейчас 2021 год. Тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию и, более того, что мы все еще поддерживаем ископаемое топливо прямо или косвенно, используя деньги налогоплательщиков, является позором", - заявила она.

"It is the year 2021. The fact we are still having this discussion and, even more, that we are still supporting fossil fuels directly or indirectly using taxpayer money is a disgrace." —@GretaThunberg pic.twitter.com/273JYbDCB1 — Oversight Committee (@OversightDems) April 22, 2021

По мнению экологической активистки, правительства стран должны отменить дотации на ископаемое топливо, чтобы выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению.

"Или вы это сделаете, или вам придется объяснять вашим детям и всем, кого это больше всего касается, почему вы отказываетесь от цели (удержать глобальное потепление в пределах) 1,5 градуса (по сравнению с доиндустриальной эпохой), даже не попытавшись что-то сделать", - утверждала Тунберг.

Она подчеркнула, что поставленные странами в области климата цели недостаточны, с другой - инициативы политиков основываются на оптимистичных прогнозах по поводу технического прогресса, при том что часть выбросов парниковых газов в атмосферу не учитывается.

"Мы можем кого-то обмануть, даже самих себя, но мы никогда не обманем природу и физику", - отметила активистка.

В четверг, выступая на саммите по климату, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов. Он подчеркнул, что по сравнению с 1990 годом Россия в два раза уменьшила выбросы - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Кроме того, Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при осуществлении проектов в РФ.