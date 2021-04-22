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США продолжают наблюдение за ситуацией на границе России и Украины

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне осведомлены о заявлениях РФ об окончании учений на юге страны, но США будут ждать конкретных действий Москвы и будут следить за ситуацией на месте событий, заявил в четверг представитель госдепартамента Нед Прайс.

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"Мы слышали эти заявления, но смотреть мы будем на действия. США продолжат следить за ситуацией, и мы будем делать это внимательно, и мы будем вести тесную координацию с украинскими властями так же, как с союзниками и партнерами", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что Вашингтон в ходе контактов с Москвой указал на необходимость прекратить эскалацию напряженности на границах с Украиной, остановить усиление военного присутствия в Крыму и не блокировать передвижения судов в части акватории Черного моря.

Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине для обороны от России, в том числе путем поставок "оборонительных летательных вооружений", однако не стал раскрывать конкретных деталей возможных будущих поставок.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Крыму приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

США Россия Украина

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