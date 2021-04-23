В Афганистане надеются получить оружие выводимых из страны войск США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Афганские власти рассчитывают, что США и другие страны НАТО при выводе войск из страны оставят армии республики вооружение и боевую технику.

"Нам совершенно необходимо это вооружение и техника, и мы хотели бы, чтобы США передали их нам", - заявил представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман, которого цитирует в пятницу афганское телевидение.

При этом оно отмечает, что командование миссии НАТО "Решительная поддержка" пока не объявило, готово ли оно передать оружие и технику афганским вооруженным силам.

По данным афганских СМИ, правительство Кабула намерено обратиться к США и НАТО с официальной просьбой не забирать с собой оружие.

Телеканал Ariana News сообщил со ссылкой на источники, что правительство Афганистана и командование миссии "Решительная поддержка" уже создали комиссию для решения вопроса о передаче Кабулу военных баз и вооружений НАТО. Афганскую сторону в комиссии представляет советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

Между тем, эксперты отмечают, что часть техники США уничтожили еще в 2014 году, когда завершилась операция Международных сил содействия безопасности Афганистана и ее сменила небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам страны.

Кроме того, специалисты отмечают, что военная техника США и НАТО оснащена технологией, которую они вряд ли захотят передавать афганцам.

Вывод военных США из Афганистана

Президент США Джо Байден ранее объявил о решении начать вывод военных из Афганистана 1 мая и завершить этот процесс до 11 сентября 2021 года.

Накануне глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи заявил на слушаниях в конгрессе, что афганские военные после ухода контингента Соединенных Штатов могут столкнуться с серьезными трудностями при удержании подконтрольной территории.

"Предмет моего беспокойства - способность афганских военных удерживать позиции, которых у них есть сейчас, без поддержки, что у них была многие годы", - сказал генерал.

По его мнению, между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и афганским правительством в данный момент существует "шаткое равновесие", а талибы контролируют больше афганской территории, чем 10 лет назад. Маккензи оценил численность сил талибов примерно в 50 тыс. человек.

Кроме того, он признал, что с выводом американского контингента Вашингтону будет труднее вести разведку в отношении террористических группировок "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГ (запрещена в РФ) на афганской территории. Генерал подчеркнул, что борьба с терроризмом отнюдь не окончена и что ее продолжение "бескровным не будет".