РФ может продлить поддержку своего сегмента МКС на деньги США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова продолжить поддерживать свой сегмент Международной космической станции (МКС), но при финансовом участии США, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

"Мы будем готовы при заинтересованности американской стороны проводить на каких-то возмездных условиях поддержание нашего сегмента", - сказал Блошенко в пятницу журналистам.

Оборудование выработало ресурс

Он пояснил, что "Роскосмос" не хочет тратить свои ресурсы для работы на станции при условии, что на ее ремонт требуется все больше времени, и это будет мешать проведению научной программы.

"Понимая, что время экипажа все больше тратится не на научные эксперименты, ради чего станция и существует, а на ее поддержание и техническое обслуживание, мы не сможем выступить обслуживающей стороной в таком контексте", - отметил Блошенко.

По его словам, возможно, что несколько лет будет действовать перекрестная система, при которой российские космонавты одновременно будут летать на МКС и новую орбитальную станцию.

В среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в случае ухода России со станции, ответственность за российский сегмент перейдет партнерам по станции. По его словам, около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами NASA, мы сейчас их формализуем и это не значит, что после 2025 года станция будет немедленно уничтожена и затоплена. Просто мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам. Либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции на коммерческой основе, а не за счет бюджета", - сказал он.

Блошенко отметил, что такая ситуация не приведет к потерям интеллектуальной собственности. "Речь не идет о том, что мы бросим как трофей или подарим (оборудование - ИФ). Мы с партнерами по МКС прекрасно знаем оборудование наших партнеров, как и они наше. Интеллектуального ущерба в плане утечки технологий, конечно, не будет", - отметил он.

Россия построит новую станцию

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную орбитальную станцию. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

По его словам, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

Создани независимой орбитальной станции до 2030 года может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.