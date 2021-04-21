Рогозин заявил, что 80% приборов российского сегмента МКС выработали ресурс

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Около 80% оборудования на российском сегменте МКС выработало ресурс, на его поддержание потребуется столько же средств, что и на создание отдельной станции, сообщил журналистам в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Есть консенсус между правительством и "Роскосмосом" относительно того, что это необходимо. Это первое", - сказал Рогозин.

Во-вторых, по его словам, власти понимают, что на "поддержание российского сегмента МКС, включая отправку кораблей, поддержание необходимого оборудования на станции, которое сегодня уже примерно на 80% вышло за ресурс", потребуется примерно столько же средств, "что и необходимы будут с 2025 по 2030 год на развертывание отдельной российской орбитальной станции".

Рогозин также рассказал, что научно-энергетический модуль, который планировалось отправить на МКС, доработают для использования в новой российской орбитальной станции.

"Научно-энергетический модуль - это совершенно новый модуль нового поколения. Он, конечно, будет переработан. Потому что одно дело - отправка его на МКС, а другое - формирование на его основе базового модуля новой орбитальной станции. Потребуется гораздо больше самостоятельности в том, что касается ориентации в пространстве, энергетики и многого другого", - отметил глава "Роскосмоса".

20 апреля Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году, его строительство уже начато. "Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

На видео, опубликованном главой "Роскосмоса", указано, что речь идет о научно-энергетическом модуле. В ноябре 2020 года Рогозин сообщал, что НЭМ может "положить начало строительству новой станции". Ранее сообщалось, что модуль должен быть готов в 2024 году.

Выход из проекта МКС и новая орбитальная станция РФ

Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, написала 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.

Вице-премьер Борисов заявил о намерении заранее уведомить партнеров по Международной космической станции о выходе из проекта МКС. В аппарате зампреда правительства заявили, что российские специалисты проведут техническое обследование международной космической станции (МКС), на основе этого будет решаться ее будущее.