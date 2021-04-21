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"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции

"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готов приступить к созданию российской пилотируемой станции, ждет соответствующих поручений президента и правительства, сообщил журналистам в среду глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, "Роскосмос" планирует вывести новую российскую космическую станцию на орбиту к 2030 году. "Если в 2030 году в соответствии с нашими планами мы сможем вывести ее на орбиту, это будет колоссальный прорыв", - сказал Рогозин на научной сессии общего собрания РАН.

"Мы в высокой степени проработки, ждем уже поручений формальных правительства, ждем поручения президента. Но мы готовы стартовать, что называется, с сегодняшнего дня. У нас все для этого есть - компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, умное железо, которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И, самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику", - отметил Рогозин.

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По его словам, новая российская орбитальная станция будет посещаемой, а не постоянно обитаемой, как Международная космическая станция (МКС), из-за радиационного воздействия на высокоширотной орбите. "Эта орбита более напряженная с точки зрения радиационного воздействия на экипаж. Просто мы будем сокращать время работы экипажа, чтобы не подвергать риску. Соответственно, станция, скорее всего, будет не постоянно обитаемой, а посещаемой", - пояснил Рогозин.

Будем пускать иностранцев

Он добавил, что Россия готова пускать на свою будущую орбитальную станцию иностранных космонавтов. "Мы не исключаем того, что будут прилетать (международные - ИФ) экипажи, что будут гости, но станция должна быть национальной", - отметил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что замысел станции и ее техническое наполнение должны быть преимущественно российскими, поскольку сейчас действующие ограничения мешают воплощению некоторых технических замыслов российских ученых и инженеров. "Хочешь сделать хорошо - сделай это сам", - отметил глава "Роскосмоса".

Кроме того, на этой станции будут использоваться искусственный интеллект и роботы, сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.

Рогозин также сообщил, что научно-энергетический модуль, который планировалось отправить на МКС, доработают для использования на новой российской орбитальной станции. "Научно-энергетический модуль - это совершенно новый модуль нового поколения. Он, конечно, будет переработан. Потому что одно дело - отправка его на МКС, а другое - формирование на его основе базового модуля новой орбитальной станции. Потребуется гораздо больше самостоятельности в том, что касается ориентации в пространстве, энергетики и многого другого", - сказал он.

Как замена МКС

Ранее стало известно, что Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, что связано с ухудшением технического состояния российского сегмента МКС.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, сообщил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник. По его словам, пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года.

Роскоскос Дмитрий Рогозин

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